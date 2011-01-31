Французский ОМОН объявил голодовку

Во Франции бойцы полицейских отрядов особого назначения в последние дни начали беспрецедентные акции протеста против планов МВД по сокращению штатов, сообщает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ и полицейские профсоюзы.

«Республиканские роты безопасности» (Compagnie républicaine de sécurité, CRS) во Франции обеспечивают порядок в ходе массовых мероприятий. Не имея по закону права на забастовку, бойцы французского ОМОНа прибегают к другим формам протеста: они отказываются от приема пищи, а также в массовом порядке обращаются за больничными листами.

В одной из трех рот CRS Марселя в субботу 29 января общее собрание приняло решение о начале голодовки. В знак солидарности в воскресенье отказались от приема пищи бойцы отряда особого назначения в Страсбурге. В Перпиньяне в пятницу 28 января рота CRS в полном составе обратилась к медикам с жалобами на недомогание: в субботу вечером полицейские должны были обеспечивать безопасность на футбольном матче. В воскресенье сразу 50 сотрудников взяли больничные в одном из марсельских подразделений.