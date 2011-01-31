Обама держит связь с лидерами Саудовской Аравии, Израиля, Турции

Президент США Барак Обама обсудил кризис в Египте с лидерами Израиля, Саудовской Аравии и Турции, сообщает Радио "Свобода" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Обама еще раз подчеркнул необходимость избегать насилия в урегулировании конфликта. "Президент подтвердил, что США выступают за прекращение насилия и призывают стороны к сдержанности, а также поддерживают соблюдения универсальных прав, включая права на свободу собраний и свободу высказываний", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лидер США провел телефонные разговоры с саудовским королем Абдуллой и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. О том, с кем из руководителей Турции он говорил, не сообщается.

Обама также попросил иностранных лидеров продолжать обсуждение ситуации в Египте и находиться в постоянном контакте друг с другом.

Как ранее сообщалось, в субботу президент США провел совещание со специалистами по нацбезопасности о ситуации в Египте.

Бывший глава МАГАТЭ Мохамед эль-Барадеи, сегодня избранный от коалиции оппозиционных организаций представителем на переговоры с египетским правительством, подверг критике позицию США. Он заявил, что политика американской администрации внушает все меньше доверия. По его словам, США говорят о демократии и правах человека, одновременно оказывая поддержку диктатору.