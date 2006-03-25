”Прослушка” телефонов вывела на киллеров

24 марта спецназом ФБР США в Нью-Йорке при участии Национального центрального бюро Интерпола в Украине и сотрудников Киевского УБОП были задержаны два заказчика убийства украинских бизнесменов – братьев Александра и Вячеслава Константиновских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Киевского УБОП Валерий ГЕЛЕТЕЙ.

По его словам, силами Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, НЦБ Интерпола в Украине, офиса атташе по правовым вопросам Посольства США в Украине и управления Федерального бюро расследований США в Нью-Йорке проведена спецоперация, позволившая предотвратить заказное убийство гражданина Украины.

Как отметил В.ГЕЛЕТЕЙ, сначала сотрудниками УБОП Киева были перехвачены телефонные разговоры между человеком, получившим заказ на убийство, и заказчиками, которые входят «в высшие круги так называемой «русской мафии». Определенное время осуществлялось оперативно-техническое документирование подготовки преступления.

В момент, когда злоумышленники должны были приступить к выполнению своего плана, сотрудники украинской милиции инсценировали убийство «объекта» и умело дезинформировали злоумышленников, которые все время находились в США и руководили действиями преступников на территории Украины.

В то же время было предусмотрена и отработана возможность проведения через других лиц параллельной проверки успешности преступного замысла со стороны заказчиков убийства.

После того, как злоумышленники убедились в «успешном финале», они предложили исполнителю прибыть в США, чтобы получить 50 тыс. долларов вознаграждения, а также новый заказ на очередную жертву (еще одного брата КОНСТАНТИНОВСКОГО).

После секретных переговоров с сотрудниками Посольства США руководители столичного УБОП и НЦБ Интерпола в Украине получили визы и вылетели в Нью-Йорк, где их уже ждали коллеги из ФБР. На месте в течение двух суток обработки аудио- и видеозаписей, привезенных представителями украинских правоохранительных органов, и по получении в американском суде ордера на арест в 5.00 24 марта сотрудники ФБР задержали граждан США Леонида РОТМАНА и криминального авторитета Мони ЭЛЬСОНА.

Как выяснилось, целью физического устранения братьев Константиновских была попытка захватить их бизнес. В случае, если нанятые в Украине киллеры не выполнили бы этого задания, существовал запасной вариант – киллеры из Приднестровья.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции начальник УМВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА сообщил: «Мы имеем предварительную информацию о причастности этих лиц к убийству известных криминальных авторитетов в Киеве». В то же время называть фамилии этих людей В.ЯРЕМА отказался, отметив, что оперативная информация проверяется, и после ее проверки фамилии указанных людей будут названы.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, не исключено, что арестованные в США заказчики убийства братьев Константиновских имеют определенное отношение к Семену МОГИЛЕВИЧУ.