В Дубае в воскресенье открылся самый высокорасположенный ресторан в мире.

Как передает РИА Новости, ресторан At.mosphere находится на высоте 442 метра над землей, на 122-м этаже высочайшего на планете небоскреба "Бурдж Халифа" (высота здания 828 метров). Уже ставшая главной достопримечательностью Дубая смотровая площадка (также самая высокорасположенная в мире) At The Top находится всего двумя этажами выше - на 124-ом.

«Это совершенно новая концепция, меняющая ориентиры развития ресторанного бизнеса в Дубае», - сказал журналистам руководитель управляющей компании Марк ДАРДЕНН.

Одновременно поужинать в At.mosphere могут 210 человек. Чтобы забраться на почти полукилометровую высоту, посетителям ресторана предлагается воспользоваться отдельным лифтом, принадлежащем At.mosphere.

В связи с повышенными мерами безопасности, принятыми в "Бурдж Халифа", посетителям необходимо заранее забронировать стол, при этом минимальная сумма заказа не оговаривается.

По словам М.ДАРДЕННА, At.mosphere предлагает преимущественно европейскую кухню с акцентом на блюда, приготовленные на гриле.

Ранее самым высокорасположенным рестораном, находящимся в здании, считался The 360 Restaurant, расположенный на высоте 351 метр в телебашне города Торонто в Канаде. Самый высокогорный ресторан в мире находится в горах Боливии на горнолыжном курорте Чакалтая на высоте 5,34 километра над уровнем моря - это небольшой домик на вершине скалы.