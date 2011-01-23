В ДТП в Пакистане заживо сгорели 32 пассажира автобуса
14:56, 23 января 2011Мир
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Грузовик перевозил 40 тысяч литров бензина
Автобус дальнего следования столкнулся с грузовиком на юге Пакистана, в результате чего погибли, по меньшей мере, 32 человека. Есть раненые.
Как сообщает «Газета.ру», автобус выехал из Карачи - административного центра провинции Синд, и направлялся в Суккур. В автобуме находились 50 пассажиров. Около города Хайдерабад автобус столкнулся с грузовиком-цистерной, стоявшим на обочине, что привело к пожару. Подавляющее большинство пассажиров погибли в огне, и лишь нескольким из них удалось спастись.
Грузовик перевозил 40 тысяч литров бензина.
Спасшийся пассажир автобуса сообщил, что его водитель всю дорогу пребывал в сонном состоянии и врезался в цистерну, не справившись с управлением.
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