В ДТП в Пакистане заживо сгорели 32 пассажира автобуса

Автобус дальнего следования столкнулся с грузовиком на юге Пакистана, в результате чего погибли, по меньшей мере, 32 человека. Есть раненые.

Как сообщает «Газета.ру», автобус выехал из Карачи - административного центра провинции Синд, и направлялся в Суккур. В автобуме находились 50 пассажиров. Около города Хайдерабад автобус столкнулся с грузовиком-цистерной, стоявшим на обочине, что привело к пожару. Подавляющее большинство пассажиров погибли в огне, и лишь нескольким из них удалось спастись.

Грузовик перевозил 40 тысяч литров бензина.

Спасшийся пассажир автобуса сообщил, что его водитель всю дорогу пребывал в сонном состоянии и врезался в цистерну, не справившись с управлением.