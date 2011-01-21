Лукашенко: даю вам твердую гарантию - лимит революций исчерпан

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО уверен в бесперспективности попыток извне свергнуть конституционную власть в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня в инаугурационной речи после получения удостоверения Президента Беларуси.

"Даю вам твердую гарантию: лимит революций и потрясений исчерпан. Никакие майданы и площади нашему обществу не грозят. Безопасность, стабильность в нашем белорусском доме мы убережем от любых происков, как извне, так и изнутри. Ведь любая власть, а тем более власть народа, чего-то стоит, если она умеет защищаться", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси поблагодарил своих избирателей, которые не поддались "на политические провокации, на истерию местечковых продажных политиков и журналистов". "Вместе мы сохранили главное — мир на белорусской земле, единство и национальное достоинство", - уверен он.

А.ЛУКАШЕНКО также поблагодарил иностранные государства, политических лидеров и "зарубежных друзей" за поддержку. "А недоброжелателям Беларуси хочу напомнить народную мудрость: не раздувай пожар у соседей, огонь может ненароком перекинуться и на твой дом. Вирус "цветных революций" поражает только слабые страны, чей государственный организм измотан экономическими и социальными проблемами, а власть находится в конфронтации с населением. В Беларуси для него просто нет питательной среды", - заявил Президент Беларуси.