Обама будет баллотироваться на второй срок
Первые конкретные действия планируют на весну
Президент США Барак Обама намерен повторно баллотироваться в президенты в 2012 году, сообщает Politics Daily.
Об этом в четверг рассказали в администрации президента США, подтвердив слухи о том, что штаб предвыборной компании будет находиться в Чикаго.
В скором времени старший советник Обамы Дэвид Аксельрод, пресс-секретарь Роберт Гиббс и замначальника аппарата Белого дома Джим Мессина отправятся в Чикаго для разработки плана предвыборных мероприятий.
Первые конкретные действия, в частности, начало сбора средств, запланированы на март-апрель.
В ближайшее время Обама подготовит все необходимые документы и направит их федеральную избирательную комиссию. С этого момента подготовку к предвыборной кампании можно считать начавшейся, напомнили в Белом доме.