Обама будет баллотироваться на второй срок

Президент США Барак Обама намерен повторно баллотироваться в президенты в 2012 году, сообщает Politics Daily.

Об этом в четверг рассказали в администрации президента США, подтвердив слухи о том, что штаб предвыборной компании будет находиться в Чикаго.

В скором времени старший советник Обамы Дэвид Аксельрод, пресс-секретарь Роберт Гиббс и замначальника аппарата Белого дома Джим Мессина отправятся в Чикаго для разработки плана предвыборных мероприятий.

Первые конкретные действия, в частности, начало сбора средств, запланированы на март-апрель.

В ближайшее время Обама подготовит все необходимые документы и направит их федеральную избирательную комиссию. С этого момента подготовку к предвыборной кампании можно считать начавшейся, напомнили в Белом доме.

«Газета.Ru»