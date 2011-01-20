Венесуэла заявила о мировом лидерстве по запасам нефти

Венесуэла вышла на первое место в мире по запасам нефти, опередив по этому показателю Саудовскую Аравию, заявил министр нефтяного ведомства страны Рафаэль Рамирес.

По его словам, в конце прошлого года мы исходили из уровня 217 млрд. баррелей, но сейчас мы можем сертифицировать 297 млрд., сообщает AFP, в то время как у крупнейшего производителя и экспортера сырой нефти - Саудовской Аравии - по данным ОПЕК, "всего" 266 млрд. баррелей.