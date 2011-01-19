В Тунисе арестовали 33 родственников свергнутого президента

Тунисская полиция арестовала уже 33 родственников свергнутого президента Зин аль-Абидина бен Али по подозрению в преступлениях против Туниса. "Будет проведено расследование, чтобы они могли предстать перед судом", - сообщили местные телеканалы со ссылкой на неназванный официальный источник.

Были продемонстрированы кадры конфискации принадлежавших арестованным драгоценностей и золота.

Одновременно власти Туниса, выполняя обещание главы переходного правительства Мухаммеда аль-Ганнуши, "покончить с прошлым", освободили из тюрем всех политических заключенных. Отпущены все, в т.ч. члены ранее запрещенных исламистских движений.