Тунисские военные вступили в бой с президентской гвардией

Тунисские военные вступили в бой со сторонниками изгнанного президента страны в районе президентского дворца на окраине столицы, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

"Армия начала атаку на дворец в Карфагене, где укрылись представители президентской гвардии", - заявил собеседник агентства на условиях анонимности.

Свидетели сообщают, что президентский дворец окружен большим количеством военной техники, а в операции участвуют по меньшей мере два вертолета.

Как сообщалось, глава службы безопасности бывшего президента Туниса Али Сериати уже арестован. Его подозревают в разжигании беспорядков в стране.

В столице страны городе Тунис также была слышна стрельба, передает Би-би-си. По сообщению телевидения, сотрудники сил безопасности вели огонь по вооруженным лицам, занявшим позиции на крыше здания возле штаб-квартиры Центрального банка, убив несколько человек.

Столкновения с применением стрелкового оружия происходили также вблизи штаб-квартиры оппозиционной Прогрессивной демократической партии. Ее представители участвуют в переговорах о сформировании нового правительства.