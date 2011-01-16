Египтянин приговорен к смерти за убийство шести христиан

Суд в Египте приговорил к смертной казни мужчину за убийство шести христиан-коптов и полицейского, сообщает Би-би-си.

Нападение произошло в январе прошлого года в городе Наг-Хаммади на юге Египта возле церкви, когда копты праздновали рождество.

Приговоры двум другим обвиняемым в этих убийствах будут вынесены позже. Все трое были арестованы вскоре после нападения, однако суд над ними неоднократно откладывался.