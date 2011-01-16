Лидер исламистов возвращается в Тунис через 22 года

Лидер запрещенного в Тунисе исламистского движения "Ан-Нахда ("Возрождение") Рашид Ганнуши (Rashed Ghannouchi) намерен возвратиться на родину из Лондона, куда он бежал в середине 1990-х, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

"Я собираюсь вернуться очень скоро. Я еще не решил когда именно, но, возможно, в ближайшие дни", - сообщил Ганнуши в телефонном интервью.

По его словам, причины, по которым он вынужден был покинуть страну, более не существуют. "Диктатура пала. Ничто не может помешать мне вернуться на родину после 22 лет изгнания", - добавил он.

Власти Туниса запретили движение "Ан-Нахда" в середине 1990-х годов, обвинив его членов в заговоре с целью насильственного свержения светского режима в государстве. Сотни последователей этого движения предстали перед судом, многие, включая лидера, бежали за границу. В декабре 2010 года семь человек, которых обвинили в попытке возродить движение, были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Между тем, сами сторонники "Ан-Нахды" характеризовали движение как мирное и считали себя жертвами политических репрессий.

Отношение к оппозиционным силам в Тунисе изменилось после свержения президента Зина аль-Абидина бен Али, который в пятницу бежал в Саудовскую Аравию в результате многодневных антипрезидентских выступлений. Глава временного правительства Мухаммед аль-Ганнуши, которому было поручено создать правительство национального единства, обратился к представителям оппозиционных движений, в том числе и бежавших в свое время за границу, с призывом вернуться в Тунис.