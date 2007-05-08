Президент объявил ультиматум лидерам четырех сербских партий

23:01, 08 мая 2007
Мир
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Иначе парламент будет распущен

Борис Тадич
Президент Сербии Борис Тадич направил ультимативное письмо лидерам четырех политических партий с просьбой назвать имя единого кандидата на должность будущего главы Кабинета министров.

Послание главы государства адресовано руководству Сербской радикальной партии, Социалистической партии Сербии, а также коалиции Демократической партии Сербии и партии "Новая Сербия", представители которых проголосовали во вторник утром за избрание на пост спикера Народной Скупщины (парламента) заместителя председателя Сербской радикальной партии Томислава Николича.

В документе говорится, что если этими партиями до 11 мая главе государства не будет предложен кандидат на пост председателя правительства, то, согласно Конституции страны, президент подпишет указ о роспуске избранного 21 января нынешнего года парламента и назначении даты новых парламентских выборов.

В письме содержится напоминание, что в ночь с 14 на 15 мая истекает определенный Основным законом трехмесячный срок для утверждения парламентом состава нового правительства, начиная со дня проведения учредительного заседания Народной Скупщины, состоявшегося 14 февраля.

РИА "Новости"

 

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