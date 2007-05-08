Израильские археологи нашли гробницу царя Ирода

Израильские археологи обнаружили гробницу царя Ирода Великого, правившего Иудеей в I веке до нашей эры.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Еврейский университет Иерусалима, захоронение монарха, чье имя в христианской традиции стало нарицательным для обозначения злодея, было найдено в древнем крепостном комплексе Иродион, который расположен примерно в 12 километрах от Иерусалима.

Автор открытия, профессор Эхуд НЕЦЕР, рассказал журналистам, что саркофаг Ирода был найден разбитым. По мнению ученого, гробницу осквернили спустя примерно столетие после смерти царя, во время Иудейской войны 66-73 годов.

Ставленник Рима, Ирод I Великий правил Иудеей в течение 34 лет. Он прославился грандиозными строительными проектами и беспощадностью к своим политическим оппонентам. Христианская традиция приписывает ему повеление уничтожить всех младенцев мужского пола при известии о рождении Иисуса.