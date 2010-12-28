Сомалийские пираты освободили судно Maridа Marguerite, в состав экипажа которого входит один гражданин Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, от Генерального консульства Украины в Гамбурге получено сообщение (со ссылкой на немецкую компанию-оператор) об освобождении судна Maridа Marguerite, в состав экипажа которого входит один гражданин Украины, захваченного сомалийскими пиратами 8 мая 2010 года.

На борт судна прибыло подразделение охраны.

На данное время решается вопрос о дозаправке судна горючим и прибытии его в один из безопасных портов региона.

По данным консульского учреждения, на судне нет форс-мажорных ситуаций, связанных с серьезным ухудшением состояния здоровья моряков.

Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Гамбурге и в Департаменте консульской службы МИД Украины до возвращения украинского гражданина на Родину.

По данным интернет-издания «Морской бюллетень - Совфрахт», за освобождение немецкого танкера Marida Marguerite пираты получили выкуп в размере 5,5 млн. долларов.

Экипаж судна состоит из 22 человек, среди которых 19 граждан Индии, 2 - Бангладеш и 1 - Украины.