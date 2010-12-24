В Европе закрыт ряд аэропортов

Из-за плохих погодных условий и продолжающегося снегопада в Европе сегодня снова закрыт ряд аэропортов.

Об этом сообщает Европейская организация безопасности авиаполетов «Евроконтроль».

Так, по данным организации, до 11:00 по среднеевропейскому времени закрыт аэропорт Дюссельдорфа, до 10:30 – Дортмунда, до 11:00 – аэропорт Паддерборна-Липпстадта (все – Германия).

Кроме того, из-за снега до 12:00 не принимает самолетов аэропорт Эйндховена (Нидерланды), а до 16:00 – аэропорт Брюсселя.

Значительные задержки рейсов наблюдаются в парижском аэропорту «Шарль де Голль».