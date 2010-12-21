ОБСЕ: жестокость против журналистов недопустима

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня МИЯТОВИЧ осудила факты задержания и нападения на белорусских и иностранных журналистов в Минске 19 декабря после выборов Президента.

Об этом сообщает сегодня официальный сайт ОБСЕ.

«Жестокость против представителей медиа недопустима. Полиция должна помогать репортерам, освещающим публичные события, а не бить или оскорблять их, ломать их аппаратуру или арестовывать. Я призываю власти немедленно отпустить всех арестованных журналистов», - заявила представитель ОБСЕ.

По словам Д.МИЯТОВИЧ, несмотря на то, что на освещение президентских выборов в Беларуси 19 декабря было аккредитовано рекордное количество журналистов, а условия их работы были улучшены, брутальное поведение правоохранителей по отношению к журналистам после выборов «разбило вдребезги признаки прогресса».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО.

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в Президенты, трое из которых - Владимир НЕКЛЯЕВ, Николай СТАТКЕВИЧ, Виталий РЫМАШЕВСКИЙ – были перед тем избиты.

Кроме того, правоохранители задержали 25 журналистов.