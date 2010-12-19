Украинский художник получил международную премию им. Малевича

Украинский художник Стас ВОЛЯЗЛОВСКИЙ стал победителем международного конкурса живописи и получил премию имени Казимира Малевича – выдающегося художника начала ХХ века, основателя стиля супретизма, поляка, уроженца Киева.

Как передает “Радио Свобода”, С.ВОЛЯЗЛОВСКИЙ получил денежное вознаграждение в размере 13 тыс. евро и трехмесячную резиденцию (стажировку) в польском Центре современного искусства «Уяздовский Замок» (Варшава).

На нынешний конкурс кандидатуру 39-летнего С.ВОЛЯЗЛОВСКОГО выдвинули Херсонский городской центр молодежных инициатив, украинский Фонд «Культурный проект» и немецкий Фонд поддержки искусства.

По словам председателя жюри – директора Польского института в Киеве Ярослава ГОДУНА, «конкурс символизирует неразрывность поколений художников и содействует развитию современного искусства Украины, Польши, целого мира».

Премию имени Малевича учредило польское правительство при поддержке международных художественных фондов в 2008 году по случаю 130-летия со дня рождения художника. Премией награждают молодых украинских художников, получивших признание и в Украине, и на международной арене.

В состав жюри конкурса входят известные искусствоведы и кураторы с Украины, Польши, Германии, других стран ЕС.