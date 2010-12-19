В Беларуси проходят выборы Президента

В Беларуси сегодня проходят выборы Президента.

Как передает ИТАР-ТАСС, впервые в списке претендентов на пост главы государства - сразу 10 кандидатов, в том числе действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО. Он же является фаворитом предвыборной гонки. Различные белорусские и зарубежные социологические центры заявляют, что именно за А.ЛУКАШЕНКО будет отдано наибольшее число голосов: от 38 до 90%.

Среди альтернативных кандидатов, по оценкам социологов, избиратели отдают предпочтение трем оппозиционерам - лидеру гражданской кампании "Говори правду!" поэту Владимиру НЕКЛЯЕВУ, лидеру гражданской кампании "Европейская Беларусь", работавшему когда-то заместителем главы МИД Андрею САННИКОВУ и заместителю председателя Объединенной гражданской партии экономисту Ярославу РОМАНЧУКУ.

По законодательству страны, выборы будут считаться состоявшимися, если в голосовании примут участие более половины граждан Беларуси, включенных в списки избирателей.

Избранным будет считаться кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если никто из претендентов на высший государственный пост не наберет необходимого количества голосов, то тогда в двухнедельный срок будет проведен второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.