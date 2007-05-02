Румыния разместит войска США

Парламент Румынии одобрил в среду соглашение о размещении 3 тысяч американских военнослужащих на румынских военных базах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Соглашение было ратифицировано почти единогласно: 257 депутатов проголосовали "за" и один "против" при 10 воздержавшихся.

Госсекретарь США Кондолиза Райс поставила свою подпись под соглашением еще в декабре 2005 года.

В среду соглашение озвучил премьер-министр Румынии Калин Папеску Таричану (Calin Popescu Tariceanu). Он, в частности, отметил, что в настоящее время Румыния - "партнер Соединенных Штатов в борьбе с терроризмом".

Ожидается, что уже в этом году часть американских войск - 1500 человек - будет размещена на военной базе под городом Констанца. Согласно договору, американцам будет открыт доступ еще на три тренировочных базы на юго-востоке и в центре Румынии.

База под Констанцей станет первой на территории государств бывшего Варшавского договора, которая примет американцев, отмечает агентство.