Березовский опубликовал стенограмму допроса в Скотланд-Ярде

Предприниматель Борис Березовский передал газете "Коммерсант" кассеты с записью допроса, проведенного 31 марта 2006 года в Лондоне по инициативе Генпрокуратуры в рамках расследования убийства Александра Литвиненко с помощью радиоактивного полония-210.

Согласно стенограмме, опубликованной в номере газеты за 2 мая, многие вопросы, заданные следователем Генпрокуратуры по особо важным делам Александром Отводовым, действительно не имели отношения к отравлению Литвиненко, а касались деловых и личных контактов Березовского, в частности, его знакомства с Леонидом Невзлиным или Еленой Трегубовой.

Вопросы для Березовского подготовили в Генпрокуратуре России, а задавал их следователь Скотланд-Ярда Джеймс Конвей. Прямой диалог между Отводовым и бизнесменом состоялся ближе к концу беседы.

Отводов, в частности, поинтересовался, кто мог желать смерти Литвиненко, и попросил привести доказательства. Березовский ответил: "Полоний-210 нельзя получить в таких количествах без участия государственных структур. Тем более организовать технологию не только получения полония, но и доставки его в другую страну". Он признался "абсолютно искренне", что, когда никто не знал про полоний, он был уверен в непричастности президента РФ Владимира Путина к отравлению. "Но когда стало известно, что это полоний и что полоний так трудно было обнаружить, эти соображения покрыли мои предыдущие соображения о невовлеченности Путина. И использование именно полония не оставляет никаких сомнений, что это государственная машина", - заключил бизнесмен.

Березовский также приводит два доказательства того, что учредитель группы охранных компаний "Девятый вал" Андрей Луговой мог быть исполнителем преступления. Во-первых, "след полония тянется за Луговым через всю Европу", а во-вторых, он отказался приехать в Лондон и дать показания британским следователям, несмотря на обещание Березовского оплатить для него лучших адвокатов.

"Эти два факта являются для меня сильными аргументами, что Луговой – один из тех, кто убил Сашу, или один, кто убил Сашу", – объяснил Березовский Отводову.

"Коммерсант" обратился за комментариями к самому Луговому. "Ничего нового господин Березовский не сказал, это очередная перепевка его ранее звучавших заявлений, он вновь озвучил личную трактовку происшедшего, и снова комментировать это я просто не хочу", - сказал предприниматель.

Березовский сообщил газете, что намерен позже опубликовать стенограмму своего допроса и допроса Ахмеда Закаева на сайте фонда имени Александра Литвиненко "За справедливость", чтобы "расследование было максимально прозрачным, а люди получили доступ к фактической информации, а не к фальсифицированным `сливам` на сайтах компромата в Интернете". Между тем, текст уже доступен на сайте "Коммерсанта".

Лента.ру