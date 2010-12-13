Ватикан призывает не верить Wikileaks

Пресс-служба Ватикана выпустила коммюнике, в котором подчеркивалось, что тексты Wikileaks, касающиеся ватикано-американских отношений, не могут быть использованы как источник, отражающий позиции Святого Престола или цитируемых в них представителей католической Церкви, сообщает РИА “Новости”. В опубликованных Wikileaks документах некоторые сотрудники Святого Престола в беседах с американскими дипломатами якобы сетовали на непрофессионализм ватиканских информационных служб, которые уже несколько раз во время нынешнего понтификата Бенедикта XVI наносили урон репутации Папы Римского и католической Церкви.

Политический обозреватель Corriere della Sera утверждает, что подобные мнения "появляются внутри ватиканских стен" и что поспешность, с которой Святой Престол дистанцировался от документов WikiLeaks, как раз является знаком нежелательности внутренней критики.

Иного мнения главный редактор ватиканской газеты L`Osservatore Romano. Он заявил, что эти документы просто повторяют слухи, распускаемые разными людьми "и, прежде всего, итальянскими журналистами".

По мнению редактора, этим слухам, которые американские дипломаты не стали проверять, не стоит придавать большого значения. В частности, слух о "кризисе власти" в Ватикане безоснователен, а в его распространении заинтересованы, прежде всего те, кто хочет показать Святой Престол как "неадекватную организацию".

Комментируя слух о "технологической отсталости" ватиканских служб, главный редактор L`Osservatore Romano заявил, что "в целом ватиканские институции отлично укомплектованы современной техникой".