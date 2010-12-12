Обама обсудил с руководством Турции и Мексики депеши WikiLeaks

В субботу президент США Барак Обама позвонил премьер-министру Турции и президенту Мексики для того, чтобы обсудить "вызывающие сожаление действия" сайта WikiLeaks, сообщает Би-би-си.

Обама заявил, что опубликованные сайтом американские дипломатические депеши не должны повредить двусторонним отношениям между странами.