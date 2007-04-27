Умер Мстислав Ростропович (фото)
12:48, 27 апреля 2007Мир
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Великому мызыканту было 80 лет
Легендарный виолончелист Мстислав Ростропович скончался в московском онкологическом центре на Каширском шоссе в пятницу утром на 81-м году жизни. Сердце маэстро перестало биться в 10 часов 45 минут. Напомним, в клинику Мстислав Леопольдович поступил с тяжелым онкологическим заболеванием.
Маэстро перенес две операции, но, увы, спасти его врачи оказались бессильны. Последние четыре дня Ростропович находился без сознания на аппарате искусственного дыхания. Накануне смерти родные пригласили к маэстро священника.
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