Умер Мстислав Ростропович (фото)

12:48, 27 апреля 2007
Мир
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Великому мызыканту было 80 лет

РостроповичЛегендарный виолончелист Мстислав Ростропович скончался в московском онкологическом центре на Каширском шоссе в пятницу утром на 81-м году жизни. Сердце маэстро перестало биться в 10 часов 45 минут. Напомним, в клинику Мстислав Леопольдович поступил с тяжелым онкологическим заболеванием.

Маэстро перенес две операции, но, увы, спасти его врачи оказались бессильны. Последние четыре дня Ростропович находился без сознания на аппарате искусственного дыхания. Накануне смерти родные пригласили к маэстро священника.

Комсомольская правда

 

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