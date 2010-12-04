В Ираке в результате двух терактов 13 человек погибли

Сегодня в Багдаде в результате двух терактов 13 человек погибли, около ста получили ранения.

Как сообщает Газета.ру, жертвами в обоих случаях стали шиитские паломники из Ирана.

Первый взрыв прогремел, когда автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался у дома в районе Кадамия.

Второй взрыв произошел, когда автобус с паломниками подорвался на придорожной бомбе на северо-востоке Багдада.