В Ираке в результате двух терактов 13 человек погибли
15:59, 04 декабря 2010Мир
969
Около ста ранены
Сегодня в Багдаде в результате двух терактов 13 человек погибли, около ста получили ранения.
Как сообщает Газета.ру, жертвами в обоих случаях стали шиитские паломники из Ирана.
Первый взрыв прогремел, когда автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался у дома в районе Кадамия.
Второй взрыв произошел, когда автобус с паломниками подорвался на придорожной бомбе на северо-востоке Багдада.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter