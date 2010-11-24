Саакашвили отказался от вооруженной борьбы за Абхазию и Южную Осетию

Президент Грузии Михаил Саакашвили с трибуны Европарламента призвал Москву урегулировать имеющиеся проблемы путем переговоров и объявил об отказе от применения силы.

"Я здесь, чтобы высказать инициативу, которая с вашей помощью может разрядить обстановку и даст возможность начать серьезные переговоры с российским руководством. Мы выступаем с односторонней инициативой - Грузия никогда не использует силу для восстановления своей территориальной целостности и суверенитета [...] хотя Устав ООН и предоставляет нам такую возможность", - приводит его слова Би-би-си.

"Мы заинтересованы в начале серьезных переговоров с российским руководством. В Тбилиси готовы к всестороннему диалогу с российскими партнерами", - добавил он.

Ранее Россия неоднократно требовала от Грузии обязательства об отказе от применения силы в отношении Абхазии и Южной Осетии.