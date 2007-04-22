Австралийская полиция прекратила поиски экипажа яхты-призрака

Полиция австралийского штата Квинсленд сообщила о приостановке поисков трех австралийцев, исчезнувших с катамарана Kaz II в водах у Большого барьерного рифа на прошлой неделе, поскольку считает крайне незначительными шансы найти их живыми.

Одна из родственниц пропавших ранее выражала надежду, что "три идиота" могут находиться на спасательной шлюпке, а катамаран уплыл от них просто потому, что они забыли поставить его на якорь.

Как заявил один из спасателей, "к сожалению, с момента их исчезновения, по нашим предположениям, прошла почти неделя, остаться живым столь долгий срок без достаточного запаса воды и пищи крайне сложно".

Яхту Kaz II обнаружили в дрейфе близ внешнего Большого барьерного рифа, в 80 милях к северо-востоку от Таунсвилла, куда направлялся экипаж. Журналисты сразу же прозвали ее новым "Летучим голландцем" – яхта была без экипажа, с работающим двигателем, радио, системой GPS и сервированным к обеду столом.

На 12-метровом катамаране Kaz II, который покинул порт Эрли Бич в прошлое воскресенье, отплыли трое мужчин 56, 63 и 69 лет, сообщает The Sydney Morning Herald. Двое из них - родственники, третий - их приятель. Они планировали перегнать Kaz II в один из портов на западе континента, обойдя его с севера.

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