Газпром шутит: "Южный поток" можно запустить раньше срока

Газопровод "Южный поток" может быть введен в эксплуатацию на четыре месяца раньше срока, который пока запланирован на 31 декабря 2015 года.

Об этом сообщил накануне в Софии журналистам глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА «Новости».

"Мы с болгарскими коллегами набрали очень хороший темп, мы сейчас шутим, что если этот темп сохранится, то вместо 31 декабря газопровод может быть запущен месяца на четыре раньше. Думаю, так и будет", - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отказался называть примерную стоимость "Южного потока", отметив, что она может быть озвучена после завершения разработки технико-экономического обоснования в первом квартале 2011 года.

"Пока не могу сказать, это можно будет сделать в первом квартале 2011", - сказал он.

А.МИЛЛЕР также заявил, что "Газпром" при привлечении новых акционеров в проект строительства газопровода "Южный поток" не планирует снижать свою долю с нынешних 50%.