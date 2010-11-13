Саркози принял отставку правительства Франции

Президент Франции Николя САРКОЗИ в субботу вечером принял отставку премьер-министра страны Франсуа ФИЙОНА и его кабинета.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в канцелярии главы государства.

О других подробностях неизвестно.

Предполагается, что отставка Ф.ФИЙОНА позволит Н.САРКОЗИ произвести давно ожидаемые и необходимые перестановки в правительстве.