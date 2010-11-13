Саркози принял отставку правительства Франции
21:36, 13 ноября 2010Мир
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Путь к перестановкам открыт
Президент Франции Николя САРКОЗИ в субботу вечером принял отставку премьер-министра страны Франсуа ФИЙОНА и его кабинета.
Как передает РИА Новости, об этом сообщили в канцелярии главы государства.
О других подробностях неизвестно.
Предполагается, что отставка Ф.ФИЙОНА позволит Н.САРКОЗИ произвести давно ожидаемые и необходимые перестановки в правительстве.
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