Саркози принял отставку правительства Франции

21:36, 13 ноября 2010
Мир
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Путь к перестановкам открыт

Президент Франции Николя САРКОЗИ в субботу вечером принял отставку премьер-министра страны Франсуа ФИЙОНА и его кабинета.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в канцелярии главы государства.

О других подробностях неизвестно.

Предполагается, что отставка Ф.ФИЙОНА позволит Н.САРКОЗИ произвести давно ожидаемые и необходимые перестановки в правительстве.

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