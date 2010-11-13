Пост председателя группы G20 перешел к Франции, передает РосБизнесКонсалтинг. Основными задачами страны в период председательства станут реформирование валютной системы и регулирования мировой экономики, заявил президент Николя Саркози. Другой задачей для Франции станет борьба с резкими колебаниями сырьевых цен.

Кроме председательства в "Большой двадцатке", Франция в ближайшее время возглавит G8 и в июне 2011 г. проведет саммит в Ницце.