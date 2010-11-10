Качиньский вышел из Совбеза Польши, протестуя против контракта с Газпромом

Лидер оппозиционной партии Польши «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский вышел из состава совета безопасности страны в знак протеста против политики действующего правительства. Об этом пишет Warsaw Business Journal.

В письме, в котором объясняется решение о выходе из совбеза, Качиньский раскритиковал подписанное с Россией соглашение по газу, поддержку правительством Польши Лиссабонского договора и подход властей к расследованию катастрофы крушения Ту-154 Леха Качиньского под Смоленском.

Россия и Польша подписали соглашение об увеличении поставок российского газа, но скидку на дополнительные объемы, на которой настаивала польская сторона, «Газпром» ей не предоставит: подписанные в пятницу документы подразумевают сохранение старой цены, сообщили «Газете.Ru» в «Газпроме».

Согласно им, «Газпром» увеличивает ежегодные объемы поставок на 2 млрд кубометров. Действие договора продлится до 2022 года. Таким образом, Польша будет получать около 10,5 млрд кубометров российского газа.