До выборов в США осталось три дня

Промежуточные выборы в Конгресс США - первые после президентских в 2008 году - пройдут во вторник, сообщает корреспондент РИА “Новости”. Американцам предстоит избрать полный состав Палаты представителей (435 конгрессменов) и около трети членов Сената (37 сенаторов из 100).

Учитывая, что рейтинги основных американских партий - Демократической и Республиканской - различаются на 1-3 процента, а в конце сентября, согласно опросам Gallup, вообще сравнялись на отметке в 44 процента, результаты предстоящих выборов не могут предсказать ни политологи, ни сами их участники.

Показатели популярности демократов снизились до самого низкого за последние 36 лет уровня (пессимистично смотрят на политику правительства 20% опрошенных, а 46% не определились) и, вероятно, администрации Барака Обамы при новом составе Конгресса будет трудней продвигать свои инициативы. Но и республиканцы даже при самом большом успехе не смогут получить число мест, необходимое для преодоления президентского вето.

Внешняя политика едва ли окажет влияние на результаты голосования: ахиллесова пята нынешней администрации - безработица, колеблющаяся около уровня в 10 процентов, и медленно растущая экономика. Обама, впрочем, отреагировал и на эти упреки. На фоне заявлений республиканцев о необходимости смены экономической команды, в отставку ушли, хоть и под благовидными предлогами и по собственному желанию, три главных экономических советника, а в пятницу администрация США сообщила о росте ВВП в объеме двух процентов в третьем квартале.

Сам Обама признает, что предстоящие выборы станут, скорее референдумом о доверии ему.