Суд признал Каспарова виновным

Суд взыскал одну тысячу рублей с лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова за выкрикивание антиправительственных лозунгов, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Карину Москаленко.

Милиционеры задержали Каспарова в субботу днем на митинге в центре Москвы. В отношении него было возбуждено административное производство по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

"В решении суда указано, что Каспаров участвовал в несанкционированном шествии. Мы считаем незаконным и необоснованным данное решение, и намерены его обжаловать в вышестоящей инстанции", - сказала другой адвокат Каспарова Елена Липцер.

По ее словам, на судебном заседании был допрошен только один свидетель - сотрудник ОМОНа. "Он утверждал, что якобы задерживал Каспарова, однако сам Каспаров в суде пояснил, что данный свидетель не принимал участия в его задержании", - отметила Липцер.

Она сообщила, что свидетель путался в показаниях. "В суде он заявил, что Каспарова задержали на площади Маяковского, тогда как он был задержан на Пушкинской", - пояснила адвокат.

Свидетель рассказал, что Каспаров шел во главе группы людей, и на предложения разойтись милиционеры получили отказ. "После чего нам была дана команда задержать данных лиц",- процитировала слова милиционера защитница.

Вместе с тем, она отметила, что всех других задержанных отпустили и "раздали повестки им явиться в суд в разные дни".