Президент Польши: Украине до ЕС осталось несколько десятков лет

Принятие в Евросоюз Украины возможно, однако эта страна может стать полноправным членом ЕС только после десятилетий реформ.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ на пресс-конференции президентов стран "Лиссабонского клуба" в Риге.

"Мы считаем, что ЕС не должен быть закрытым клубом, и в будущем обязательно должен расшириться. Мы выступаем за принятие Украины в ЕС, однако этой стране нужны десятилетия реформ, чтобы она смогла стать полноправным членом союза", - сказал Л.КАЧИНЬСКИЙ.

В "Лиссабонский клуб" входят президенты парламентских республик - Германии, Италии, Венгрии, Австрии, Польши, Португалии, Латвии и Финляндии, которые не определяют политику этих государств, а лишь представляют их на мировой арене.

Традицию неформальных президентских встреч начал в 2003 году тогдашний президент Португалии Жоржи САМПАЙЮ.

На подобные форумы приглашаются главы государств, которым конституция предоставляет примерно одинаковые полномочия. Причем, приглашаются представители всех географических регионов ЕС, включая и старых, и новых участниц ЕС.