Европарламент отложил вопрос о наблюдателях за выборами в Украине
20:12, 14 октября 2010Мир
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"По техническим причинам"
Конференция президентов Европарламента отложила рассмотрение вопроса о направлении наблюдателей на выборы в Украину.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе президента Европарламента.
«По техническим причинам этот вопрос был отложен на следующее заседание конференции президентов в Страсбурге 21 октября», - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 13 октября президент Европарламента Ежи БУЗЕК после встречи с украинским премьером Николаем АЗАРОВЫМ заявил о том, что 14 октября Европарламент должен был определиться по поводу направления миссии наблюдателей на местные выборы в Украину, которые должны состояться 31 октября.
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