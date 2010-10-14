Европарламент отложил вопрос о наблюдателях за выборами в Украине

Конференция президентов Европарламента отложила рассмотрение вопроса о направлении наблюдателей на выборы в Украину.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе президента Европарламента.

«По техническим причинам этот вопрос был отложен на следующее заседание конференции президентов в Страсбурге 21 октября», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 13 октября президент Европарламента Ежи БУЗЕК после встречи с украинским премьером Николаем АЗАРОВЫМ заявил о том, что 14 октября Европарламент должен был определиться по поводу направления миссии наблюдателей на местные выборы в Украину, которые должны состояться 31 октября.