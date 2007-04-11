Президенты Польши и Литвы предложили Украине посредничество

13:55, 11 апреля 2007
Мир
1349 0

Опыт у них уже есть

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ и Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС готовы выступить посредниками между участниками политического противостояния в Украине.

Как передает РИА «Новости», об этом они заявили во время короткой остановки Л.КАЧИНЬСКОГО в Вильнюсе сегодня по пути в Ригу, где проходит неформальная встреча восьми президентов стран Евросоюза (ЕС).

Во время Помаранчевой революции тогдашний Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ и Президент Литвы В.АДАМКУС были посредниками в урегулировании политического кризиса в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter