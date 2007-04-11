Президенты Польши и Литвы предложили Украине посредничество
13:55, 11 апреля 2007Мир
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Опыт у них уже есть
|Валдас АДАМКУС
Как передает РИА «Новости», об этом они заявили во время короткой остановки Л.КАЧИНЬСКОГО в Вильнюсе сегодня по пути в Ригу, где проходит неформальная встреча восьми президентов стран Евросоюза (ЕС).
Во время Помаранчевой революции тогдашний Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ и Президент Литвы В.АДАМКУС были посредниками в урегулировании политического кризиса в Украине.
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