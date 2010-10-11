На выборах в Киргизии лидирует оппозиционная партия «Ата-Журт»

На парламентских выборах в Киргизии, согласно предварительным данным, после подсчета бюллетеней с 80% избирательных участков, лидирует оппозиционная партия «Ата-Журт».

Как сообщает радио «Свобода», на втором месте находятся социал-демократы, за которыми следуют партии "Республика", "Ар-Намыс" и "Ата-Мекен".

Официальные представители избирательной комиссии сообщают, что в целом по стране явка избирателей составила около 57%.

В то же время в городе Ош на юге страны, где в результате беспорядков в июне погибли примерно 400 человек, явка избирателей составила 66%.