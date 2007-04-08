Английские войска останутся в Ираке минимум лет пять

Великобритания планирует сохранить свое военное присутствие в Ираке до 2012 года.

Как передает Lenta.ru, об этом пишет газета The Sunday Telegraph.

По данным издания, продление срока пребывания войск предполагается секретным планом, разработанным в Министерстве обороны страны.

Газета отмечает, что это положение полностью противоречит неоднократным заявлениям премьер-министра Тони БЛЭРА, в которых он утверждал, что британские военные покинут Ирак до конца 2008 года.

По словам представителя оборонного ведомства страны, "реальность такова, что войска еще долго будут оставаться и в Ираке, и в Афганистане, и будут продолжать нести потери".

По данным The Sunday Telegraph, из 180 тысяч британских военных около 100 тысяч уже успели послужить в Ираке с начала войны в 2003 году. Армия Соединенного королевства потеряла убитыми в этом военном конфликте 140 человек.