Из-за сообщения о бомбе эвакуировали вокзал Сен-Лазар в Париже

В Париже после сообщения о бомбе полиция за 30 минут провела эвакуацию людей с вокзала Сен-Лазар (Saint-Lazare).

Об этом сообщает сегодня интернет-версия французского издания «Le Nouvel Observateur» со ссылкой на полицию Парижа.

«На место происшествия направлены специальные команды для инспекции», - уточнили в префектуре.

Во время обследования никаких опасных предметов выявлено не было.

На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Брис ОРТЕФЕ заявил, что террористическая угроза для Франции остается реальной.

При этом недавно в Париже также проводилась эвакуация на Эйфелевой башне и в районе остановки транспорта Сен-Мишель. Оба сообщения о бомбах оказались ложными.