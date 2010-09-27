Из-за сообщения о бомбе эвакуировали вокзал Сен-Лазар в Париже
16:10, 27 сентября 2010Мир
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Террористическая угроза остается реальной?
В Париже после сообщения о бомбе полиция за 30 минут провела эвакуацию людей с вокзала Сен-Лазар (Saint-Lazare).
Об этом сообщает сегодня интернет-версия французского издания «Le Nouvel Observateur» со ссылкой на полицию Парижа.
«На место происшествия направлены специальные команды для инспекции», - уточнили в префектуре.
Во время обследования никаких опасных предметов выявлено не было.
На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Брис ОРТЕФЕ заявил, что террористическая угроза для Франции остается реальной.
При этом недавно в Париже также проводилась эвакуация на Эйфелевой башне и в районе остановки транспорта Сен-Мишель. Оба сообщения о бомбах оказались ложными.
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