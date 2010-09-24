Швецию возглавит правительство меньшинства

Швецию возглавит правоцентристское правительство меньшинства, подтвердили обнародованные сегодня избирательной комиссией окончательные итоги подсчета голосов проходивших в минувшее воскресенье выборов в риксдаг и местные органы самоуправления, передает ИТАР-ТАСС.

Депутатские места в парламенте распределились следующим образом: коалиция Буржуазный альянс (в него входят Умеренная коалиционная партия, Народная партия-либералы, Христианско-демократическая партия, Партия центра) получил 173 мандата; красно-зеленая оппозиция (Социал-демократическая рабочая партия, Левая партия и Партия охраны окружающей среды) –156 мандатов, а партия "Шведские демократы" (ШД) – 20 мандатов.

В результате подсчета голосов оказалось, что ни один из блоков не набрал необходимого большинства и что ШД поэтому станет той силой, которая сможет склонить при голосовании в риксдаге чашу весов в ту или иную сторону. В настоящее время и правящий альянс, и оппозиция отрицают любую возможность компромиса с ШД, которая стала первой открыто националистической партией в парламенте страны.