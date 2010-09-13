Еврокомиссия приветствует шаг Турции «в правильном направлении»

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ приветствует результаты конституционного референдума в Турции, который состоялся в воскресенье, 12 сентября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении комиссара, распространенной пресс-службой Еврокомиссии.

«Комиссия приветствует поддержку турецким народом конституционных реформ на референдуме, который состоялся 12 сентября. Это демонстрирует дальнейшую готовность граждан Турции к реформам с целью усиления их прав и свобод», - отмечается в заявлении.

Комиссар подчеркнул, что эти реформы являются «шагом в правильном направлении», поскольку они касаются ряда долгосрочных приоритетов в усилиях Турции достичь полного соответствия критериям, необходимых для присоединения к ЕС.

«В то же время, их влияние будет зависеть от имплементации», - заметил С.ФЮЛЕ.

Комиссар также отметил, что комиссия продолжит следить за подготовкой необходимых для имплементации конституционных реформ законов, а также призвала правительство Турции прозрачно готовить данные законы.

По словам комиссара, конституционная реформа должна быть продолжена реализацией ряда других реформ в сфере обеспечения фундаментальных прав человека, в частности, прав на свободу слова и свободу вероисповедания.

С.ФЮЛЕ также подчеркнул, что любые изменения в Конституцию Турции в будущем необходимо готовить при условии проведения консультаций со всеми политическими партиями и представителями гражданского общества.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Турции состоялся референдум относительно внесения изменений в Конституцию, одобренных парламентом страны в мае. По предварительным данным, большинство граждан Турции поддержали эти изменения.