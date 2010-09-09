В пиратском плену оказался еще один украинец

Немецкий контейнеровоз Magellan Star захвачен пиратами в Аденском заливе. Экипаж укрылся и ждет помощи.

Как сообщает «Морской бюллетень», 8 сентября сомалийские пираты напали на еще два судна в Аденском заливе, в добавление к захваченному греческому танкеру Oilb G. Пираты безуспешно атаковали греческий балкер Miltiades под флагом Ямайки, постройки 1983 года, с филиппинско-румынским экипажем, при этом 6 пиратов было задержано военными.

Также пираты захватили немецкий контейнеровоз Magellan Star, но экипаж укрылся в убежище. По состоянию на ночь 9 сентября он ожидал помощи от военных. Экипаж на конец июля состоял из 11 человек: 1 гражданин Болгарии, 6 - Филиппин, 1 - Польши, 2 - России и 1 - Украины.