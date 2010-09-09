При тушении пожаров в Казахстане погибли пять человек

В Казахстане при тушении лесных пожаров погибли пять человек, еще один получил серьезные травмы. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу МЧС страны. Сообщается также, что несколько сотен человек эвакуированы в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях (обе граничат с Россией).

В тушении огня принимают участие около 450 пожарных и более сотни добровольцев; задействовано более ста единиц техники, включая два вертолета казахского МЧС.

Вечером 8 сентября стало известно, что на территорию Казахстана будет допущена российская пожарная авиация для тушения огня на приграничных территориях.

В среду огонь с казахстанской территории стал распространяться на Алтайский край и Новосибирскую область России. В поселке Николаевка огнем уничтожено более 300 строений из 433, больше тысячи жителей эвакуированы.