Сегодня в продаже в Лондоне появится книга о Литвиненко

Книга о скончавшемся в Лондоне экс-офицере ФСБ РФ Александре Литвиненко "Дело Литвиненко" ("The Litvinenko File"), изданная британским издательством, в понедельник, 2 апреля, появится в продаже, пишет британская газета "Санди таймс".

Автор книги - бывший московский корреспондент "Би-би-си" Мартин СИКССМИТ. Как отмечается в сообщении издательства, М.СИКССМИТ рассказывает о своем длительном опыте работы в Москве, а также о своих беседах с живущими в Лондоне выходцами из России, способными пролить свет на тайну убийства А.Литвиненко.

В книге, фрагменты которой публикует "Санди таймс", А.Литвиненко изображен в роли мученика.

"Человек, который заклеймил коррупцию и убийство в российском правительстве, спасался от гнева Кремля, приехал в Лондон и сошелся с общепризнанным врагом Москвы (Борисом БЕРЕЗОВСКИМ – изд.) перед тем как умереть в самых поразительных обстоятельствах в ноябре прошлого года", - приводит "Таймс" отрывок из "Дела Литвиненко".

А.Литвиненко - бывший офицер ФСБ РФ, бежавший в 2000 году в Великобританию и получивший в октябре 2006 года британский паспорт, скончался 23 ноября прошлого года в больнице Университетского колледжа Лондона на 44-м году жизни.

В его организме было найдено значительное количество радиоактивного элемента полоний-210. Официальное расследование обстоятельств было поручено антитеррористическому подразделению Скотланд-Ярда.

Загадочные обстоятельства смерти А.Литвиненко и шумиха вокруг этого дела вдохновили многих авторов на создание своих литературных и кинематографических версий данной истории.

В ближайшее время должна выйти в свет книга журналиста газеты "Нью-Йорк таймс" Алана КАУЭЛЛА "История Саши: жизнь и смерть российского шпиона".

Права на создание фильма по этой книге были куплены американским киногигантом “Warner Bros” для продюсерской компании известного актера Джонни ДЕППА под названием “Infinitum Nihil”.

В конце 2006 года британское издание "Санди Таймс" сообщило о том, что одна из голливудских кинокомпаний планирует снять фильм по книге "ФСБ взрывает Россию", которую сам А.Литвиненко написал в соавторстве с Юрием ФЕЛЬШТИНСКИМ.

По данным газеты, права на экранизацию книги приобрела за "шестизначную сумму" кинокомпания Braun Entertainment Group.

В начале 2007 года "ФСБ взрывает Россию" вышла в Лондоне на английском языке.