Качиньский: береза в 40 см не может оторвать крыло бомбардировщику

Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав КАЧИНЬСКИЙ обвиняет польские власти в недостаточно активном ведении расследования катастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб его брат-близнец президент Польши Лех Качиньский, а также в утаивании правды.

Как передает РИА Новости, в интервью польскому интернет-изданию, говоря о действиях польских властей по расследованию трагедии, Я.КАЧИНЬСКИЙ заявил: "Это, конечно же, скандал, полная капитуляция".

Он считает, что правительство Дональда ТУСКА "манипулирует общественным мнением, вводит общественность в заблуждение или обходит вопрос молчанием".

Я.КАЧИНЬСКИЙ полагает, что "во-первых, нужно собрать сам самолет, во-вторых, нет данных относительно механизма разрушения самолета".

"Я был там вечером 10 апреля, и та часть, под которой были колеса и президентский салон, была перевернута. А всей остальной части самолета не было, как бы испарилась, рассыпалась на мелкие куски", - сказал брат погибшего президента.

По его словам, "нужно ответить на вопрос, почему бомбардировщик, а Ту-154 это переделанный бомбардировщик, который падает с 80 метров и не разрушается, в данном случае полностью рассыпался". Я.КАЧИНЬСКИЙ уверен, что "береза диаметром в 40 сантиметров не должна была оторвать крыло" такому мощному лайнеру.

Правительственный самолет польского президента Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля. По предварительным данным, самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Среди погибших сам Л.Качиньский, его супруга и часть руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.