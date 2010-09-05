Граждане Молдовы отвечают, каким быть президенту

В Молдове сегодня, 5 сентября, проходит референдум по изменению статьи Конституции об избрании главы государства.

Гражданам предстоит ответить на вопрос о том, как выбирать главу государства: всенародно, как это было до 2000 года, или в парламенте, как это происходит сейчас.

Важно, состоится ли сам референдум.

"Если на избирательные участки придет одна треть зарегистрированных избирателей, то есть 33,33 процента, в этом случае плебисцит будет признан состоявшимся. В противном случае – нет", - сообщил журналистам секретарь Центральной избирательной комиссии Молдовы Юрий ЧОКАН.

Находящаяся у власти правящая коалиция "Альянс за европейскую интеграцию" рассчитывает, что референдум поможет преодолеть затянувшийся политический кризис. Он начался весной прошлого года, когда после парламентских выборов либерально-демократическая оппозиция обвинила в фальсификациях находившихся у власти коммунистов. Организованные акции протеста вылились в массовые беспорядки, участники которых разгромили парламент и резиденцию Президента.

С призывом бойкотировать референдум к населению обратились партия коммунистов, которая правила Молдовой последние восемь лет, а теперь находится в оппозиции с самой многочисленной фракцией в парламенте.