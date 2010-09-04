Гондурас признал независимость Косово

Гондурас стал 70-й по счету страной, которая признала Косово суверенным государством.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Balkan Insight.

Данное решение было официально озвучено в пятницу 3 сентября.

Между тем, независимость этой республики по-прежнему не признает ряд государств.

Белград намерен представить на следующей неделе резолюцию по статусу Косово на голосование в Генеральной Ассамблее ООН.