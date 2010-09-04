Гондурас признал независимость Косово
11:59, 04 сентября 2010Мир
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Это уже 70-я страна
Гондурас стал 70-й по счету страной, которая признала Косово суверенным государством.
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Balkan Insight.
Данное решение было официально озвучено в пятницу 3 сентября.
Между тем, независимость этой республики по-прежнему не признает ряд государств.
Белград намерен представить на следующей неделе резолюцию по статусу Косово на голосование в Генеральной Ассамблее ООН.
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