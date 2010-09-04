Гондурас признал независимость Косово

11:59, 04 сентября 2010
Мир
800 0

Это уже 70-я страна

Гондурас стал 70-й по счету страной, которая признала Косово суверенным государством.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Balkan Insight.

Данное решение было официально озвучено в пятницу 3 сентября.

Между тем, независимость этой республики по-прежнему не признает ряд государств.

Белград намерен представить на следующей неделе резолюцию по статусу Косово на голосование в Генеральной Ассамблее ООН.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter