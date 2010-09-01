Человек, захвативший заложников на канале Discovery, написал манифест

Захвативший здание канала Discovery Джеймс Ли за несколько дней до нападение на здание написал манифест с требованиями к телеканалу, сообщает Газета.ру. Ли призывает канал «перестать пропагандировать человеческое деторождение и не призывать к нему».

По его мнению, «планета не нуждается в людях».

Ранее представитель полиции в эфире канала ABC сообщил, что в здании штаб-квартиры канала Discovery, возможно, захвачены несколько заложников. Точное их число полиция сообщить не может. Ранее сообщалось о захвате только одного заложника.

Полиция в настоящее время ведет переговоры с Ли.