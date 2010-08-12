Просто так записи «черных ящиков» с самолета Качинского Россия Польше не отдаст

Россия передаст оригиналы записей «черных ящиков» разбившегося самолета Президента Польши Леха Качинского после санкции Генеральной прокуратуры страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр России Сергей ИВАНОВ.

«Это решение должно приниматься прокуратурой - органом власти, независимым от правительства. Как только российская прокуратура примет такое решение, технических проблем для передачи не будет», - сказал С.ИВАНОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 августа представитель Польши в Межгосударственном авиационном комитете Эдмунт КЛИХ заявил об ограничении доступа к материалам расследования Смоленской авиакатастрофы, которое проводит МАК.

МАК в обнародованном в мае предварительном рапорте причин катастрофы самолета Л.Качинского опосредствовано назвал виновными пилотов, которые решились посадить машину в условиях сильного тумана.

Самолет Президента Польши разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто.

Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.