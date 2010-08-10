Газета отгородилась от террористов колючей проволокой

Датская газета Jyllands-Posten, опубликовавшая в 2005 году карикатуры на пророка Мухаммеда, огородила свой офис забором с колючей проволокой из опасений террористических атак. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Как заявил главный редактор Йорн Миккельсен (Joern Mikkelsen) датскому информагентству Ritzau, газета последовала совету датской Службы безопасности и разведки (PET). Офис Jyllands-Posten в городе Висбю был огорожен забором высотой 2,5 метра и длиной в один километр.

После публикации карикатур на Мухаммеда, нарисованных художником Куртом Вестергаардом, как автор рисунков, так и другие сотрудники издания неоднократно получали письма с угрозами, кроме того, на них было совершено несколько нападений. За голову карикатуриста была назначена награда. Публикация рисунков Вестергаарда вызвала волну недовольства среди мусульман по всему миру, во многих странах прошли массовые протесты.

В июне 2010 года Курт Вестергааард заявил о своем уходе из Jyllands-Posten. В качестве одной из причин своего решения он назвал нежелание подвергать своих коллег опасности.